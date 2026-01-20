Той факт, що американський президент запрошує російського взяти участь у Раді миру практично синхронно із черговим бомбардуванням росіянами української енергоструктури, ще раз підкреслює байдужість американського лідера до цінностей і розуміння різниці між агресором і жертвою. Про це заявив Віталій Портников.

До чого на цей раз додумався Трамп?

Це також показує мегаломанію Трамп, який чомусь збирається бути пожиттєвим головою Ради миру і сам себе перетворює на такого собі президента планети на невизначений період і незалежного від результатів виборів у США. Що з цього приводу думають світові лідери та американські виборці, здається, Трампа абсолютно не обходить.

Він не просто запрошує лідерів до Ради миру, а фактично примушує їх бути її учасниками. У відповідь на питання, що відбудеться, якщо французький президент Емануель Макрон відмовиться від участі у цій структурі, політик заявив, що запровадить нові мита на французьку продукцію. Та й, за словами Трампа, з Макроном не потрібно рахуватися, бо він невдовзі перестане бути президентом Франції. Це при тому, що сам Трампа залишатиметься президентом США тільки до 2029 року.

У багатьох виникає досить логічно питання: "А що буде із цими всіма радами миру після того, як завершиться політична кар'єра Трампа і що буде з усіма гарантіями безпеки, які політик в рамках нових інституцій надаватиме країнам-жертвам?".

До слова, Путін поки що не відреагував на запрошення Трампа. Його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі вивчають американське запрошення. Путін може побоюватися, що стане підлеглим нового міжнародного президента і змушений буде виконувати його вказівки під погрозами нових санкцій вже не за війну в Україеі, а просто за неправильне голосування на черговому засіданні.

Трамп створив пастку для всіх

Це зовсім не жарт. Адже з самого початку участь у Раді миру, здавалася б, була добровільною і формуватися не з країн, а з конкретних представників, які б мали стежити за мирним процесом у Секторі Гази. Процесом, який не просунувся, враховуючи, що його організаторам не вдалося розброїти "ХАМАС" і створити умови, щоб в Секторі Гази виникли умови для стабілізації. Зараз і роззброєння немає, і склад членів Ради миру не влаштовує ізраїльського прем'єр-міністра Беньямін Нетаньягу, який оголосив рішучий протест Трампу, коли той запросив до участі у Раді миру керівників Туреччини і Катару.

Не приєднатися до Ради миру не можна, бо тоді ображений президент США буде запроваджувати економічні мита проти країн. Найважливіше, в цій раді миру буде присутній Путін. Той самий Путін, який у своїх злочинах проти України та її народу наслідує діяльність терористичної організації "ХАМАС".

У такому рішення Трампа є серйозна пастка на майбутнє. Попри всі злочини Путіна і його очевидне небажання завершувати війну в Україні навіть під тиском Білого дому, Трамп продовжує вважати очільника Кремля партнером у міжнародній діяльності.

Путін навіть зараз, через 4 роки жорстокої війни, продовжує залишатися людиною, яку запрошують до Ради миру, функцією якої має бути саме мир, а не продовження війни.

Це все, що потрібно розуміти про міжнародну мораль тих, хто сьогодні формує такі структури, як Рада мира, і керує найбільшою демократичною державою сучасного світу.