Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также Трамп не первый – США всегда искали врагов за рубежом

Какую опасность может представлять "Совет мира"?

По словам чиновника, председательство будет оставаться за Трампом до тех пор, пока он сам не откажется от этой должности. В то же время будущий президент США сможет назначить или определить официального представителя Соединенных Штатов в Совете.

В Bloomberg отметили, что возможность пожизненного председательства Трампа стала очередным спорным моментом в этой дипломатической инициативе, которая уже вызывает сопротивление со стороны других лидеров стран "Группы семи".

Это также происходит на фоне попыток администрации прояснить состав Совета, принципы его работы и механизмы функционирования.

Дополнительные вопросы к инициативе Трампа вызывает проект устава. В нем говорится о том, что страны должны внести не менее 1 миллиарда долларов, чтобы получить постоянное место в Совете. Документ также создает впечатление, что контроль над этими средствами осуществлял бы сам Трамп.

Некоторые страны опасаются, что мандат Совета может выйти далеко за пределы восстановления Газы и создать альтернативный или конкурентный международный орган по ООН, которую Трамп давно критикует.

Кроме того, согласно проекту устава, решения будут приниматься большинством голосов, однако они потребуют утверждения председателя.

Кто войдет в состав "Совета мира"?