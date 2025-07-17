У Німеччині спростували заяву Трампа, що перші ракети до Patriot вже їдуть до України

Німецький уряд спростував заяву президента США Дональда Трампа, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України. У Берліні нічого не знають про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.

До теми Німеччина закупить Patriot для України: коли Київ може отримати нові системи ППО

Що кажуть у Німеччині про ракети до Patriot для України?

Президент США Дональд Трамп заявляв, що ракети до систем ППО Patriot уже відправляють з Німеччини до України. Утім, у Міноборони Німеччини кажуть, що нічого про це не знають.

Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо,

– зазначив речник відомства.

Він додав, що 21 липня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Головна мета – знайти рішення для якнайшвидшого постачання Україні систем Patriot.

До слова, раніше журналісти The Wall Street Journal писали, що після перегляну кадрів зруйнованих об'єктів в Україні, Трамп сам зателефонував Мерцу та запропонував продати 5 систем Patriot для України. Цей крок став для німецького канцлера несподіванкою, і тепер йому потрібно знайти фінансування разом з іншими європейськими лідерами для цього.

Раніше американський лідер заявляв, що 17 Patriot можуть відправити в Україну дуже скоро. Водночас Трамп не уточнив, про що саме мовиться: про батареї чи компоненти системи.