У Німеччині спростували заяву Трампа, що перші ракети до Patriot вже їдуть до України
- Німецький уряд спростував заяву президента США Дональда Трампа про відправлення ракет Patriot до України. Міноборони Німеччини не має інформації про таке постачання.
- У Міністерстві зазначили, що 21 липня відбудеться засідання Контактної групи для обговорення постачання систем Patriot для України.
Німецький уряд спростував заяву президента США Дональда Трампа, що перші ракети до систем ППО Patriot вже в дорозі з Німеччини до України. У Берліні нічого не знають про це.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.
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Що кажуть у Німеччині про ракети до Patriot для України?
Президент США Дональд Трамп заявляв, що ракети до систем ППО Patriot уже відправляють з Німеччини до України. Утім, у Міноборони Німеччини кажуть, що нічого про це не знають.
Я не можу підтвердити, що щось зараз у дорозі. Мені про це не відомо,
– зазначив речник відомства.
Він додав, що 21 липня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Головна мета – знайти рішення для якнайшвидшого постачання Україні систем Patriot.
До слова, раніше журналісти The Wall Street Journal писали, що після перегляну кадрів зруйнованих об'єктів в Україні, Трамп сам зателефонував Мерцу та запропонував продати 5 систем Patriot для України. Цей крок став для німецького канцлера несподіванкою, і тепер йому потрібно знайти фінансування разом з іншими європейськими лідерами для цього.
Раніше американський лідер заявляв, що 17 Patriot можуть відправити в Україну дуже скоро. Водночас Трамп не уточнив, про що саме мовиться: про батареї чи компоненти системи.