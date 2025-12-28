"Путін не зрушить без тиску": у Бундестазі вимагають у Мерца передачі Taurus Україні

Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур, лідер партії "Зелених" виступив із закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus, про що обговорювали раніше.

Зокрема, він згадав канцлера Фрідріха Мерца та його попередні обіцянки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

До чого закликають Мерца?

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен тепер дотримуватися того, що він справедливо вимагав, будучи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", – наголосив німецький політик.

За його словами, відмова в поставках вищезгаданих крилатих ракет Києву буде коштувати людських життів, і що недостатньо підтримувати українського президента Володимира Зеленського виключно "в телефонних розмовах".

ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін – єдиний, хто може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску він не зрушить з місця,

– заявив Омід Нуріпур.

Що цьому передувало?