"Путін не зрушить без тиску": у Бундестазі вимагають у Мерца передачі Taurus Україні
- Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликав надати Україні далекобійні ракети Taurus.
- Він наголосив на необхідності посилення тиску на Путіна для припинення війни, вимагаючи дій від Мерца.
Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур, лідер партії "Зелених" виступив із закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus, про що обговорювали раніше.
Зокрема, він згадав канцлера Фрідріха Мерца та його попередні обіцянки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.
До чого закликають Мерца?
"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен тепер дотримуватися того, що він справедливо вимагав, будучи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", – наголосив німецький політик.
За його словами, відмова в поставках вищезгаданих крилатих ракет Києву буде коштувати людських життів, і що недостатньо підтримувати українського президента Володимира Зеленського виключно "в телефонних розмовах".
ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін – єдиний, хто може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску він не зрушить з місця,
– заявив Омід Нуріпур.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі питання надання Україні ракет Taurus не є актуальним. Він відмовився пояснити, які саме чинники заважають Німеччині ухвалити рішення.
Згодом Фрідріх Мерц повідомив, що Україна отримає ракети дальнього радіуса дії, наразі стосовно цього триває робота між Києвом і Берліном. Але усіх деталей цього поки не озвучуватимуть, їх поки немає.
Журналіст і аналітик видання Bild Юліан Рьопке вважає, що причиною затягування цього рішення є певні побоювання німецьких еліт, бо Берлін хоче зберегти відкритими канали зв'язку та дипломатію з Росією.