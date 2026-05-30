Заступився за Росію: Фіцо дорікнув ЄС після інциденту з дроном у Румунії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Румунії заявив про потребу налагоджування діалогу між Європейським Союзом та Москвою для уникнення ескалації.

Про це він написав у соцмережі Х.

Як відреагував Фіцо на інцидент?

Замість визнання провини російської сторони, Роберт Фіцо, реагуючи на інцидент, "висловив повну солідарність" з урядом Румунії та закликав до "стриманості у виголошенні запальних заяв", вочевидь, у бік Москви.

Імовірно, він мав на увазі заяву румунського президента Нікушора Дана про те, що країна ухвалить пропорційні заходи у відповідь на порушення повітряного простору, а також попередження європейських союзників.

Словацький прем’єр закликав ЄС до відновлення діалогу з Москою, оскільки, на його думку, в інакшому разі будь-який "заблукалий" безпілотник нібито може "призвести до ескалації напруженості" з російською стороною.

За відсутності діалогу між Європейським Союзом та Росією будь-який заблукалий дрон може призвести до ескалації напруженості, з якою ми можемо бути не в змозі впоратися,

– написав він.

Як прокоментували інцидент інші країни?

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із Румунією та її населенням, а також анонсувала запровадження 21-го пакета санкції проти Росії задля подальшого посилення тиску на Москву.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляв про необхідність посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна, який, за словами дипломата, не зупиниться, якщо не посилити східний фланг НАТО.

До слова, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, реагуючи на інцидент, різко висловився стосовно країн Європейського Союзу, стверджуючи, що їм, мовляв, "не слід висловлюватися" щодо цього випадку.