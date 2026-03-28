Резервісти морської піхоти США обурені листом від командування щодо війни в Ірані
28 березня, 23:40
Резервісти морської піхоти США обурені листом від командування щодо війни в Ірані

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Генерал-лейтенант Леонард Андерсон IV наказав резервістам морської піхоти США бути готовими до можливої мобілізації для операцій проти Ірану.
  • Лист викликав занепокоєння у військових.

Командувач резервних сил морської піхоти та морських сил Півдня США, генерал-лейтенант Леонард Андерсон IV, наказав усім підпорядкованим йому військовим бути готовими до участі в операціях проти Ірану. Відповідний лист був поширений 26 березня. Багатьох американських резервістів він захопив зненацька.

Генерал-лейтенант Леонард Андерсон IV у своєму листі закликав морських піхотинців перевірити спорядження, оцінити власну готовність і впорядкувати особисті справи на випадок можливої мобілізації. Про це пише International Business Times UK.

Чим саме лист від командування обурив резервістів США?

Андерсон наголосив, що масштабна мобілізація "може стати реальністю". Цей лист обурив багатьох військових. Особливо їх зачепила фраза: "Коли надійде наказ, готовність вважатиметься наявною, а не обговорюватиметься". Вона була сприйнята як натяк на те, що резервістів можуть залучити до служби без попереднього попередження.

У Reddit військові та ветерани активно обговорювали лист. Багато хто зізнався, що був заскочений зненацька. 

Один із коментарів точно передає загальний настрій:

Що це взагалі таке… я ніколи не був у розгортанні. Це що, підготовка чи просто "йдіть і готуйтеся"? Я взагалі не розумію, що нам надіслало командування.

Більшість користувачів вважають лист надто тривожним і сприймають його як різке попередження про можливе загострення конфлікту з Іраном. 

Зауважимо, що резервісти морської піхоти – це військові, які поєднують цивільне життя зі службою, регулярно тренуються і можуть бути призвані під час надзвичайних ситуацій. 

Зазвичай першими до бойових дій залучають кадрових військових, а резервістів – коли потрібне підсилення. Контракти зобов'язують їх бути готовими до служби у разі виклику. 

Хоча їх можуть відправити на війну, це зазвичай відбувається після розгортання основних сил і за потреби додаткової підтримки. На тлі війни з Іраном такі листи можуть мати вигляд попередження про можливі дії найближчим часом. 

Втім, важливо зазначити: подібне повідомлення не означає, що наказ про розгортання вже віддано. Але формулювання про "беззаперечну готовність" все ж викликало занепокоєння серед військових.

Що відомо про можливу наземну операцію США проти Ірану?

  • Кілька тисяч американських морпіхів прибули на Близький Схід на борту десантного ударного корабля USS Tripoli. 

  • Вашингтон повідомив союзників, що не наразі не планує наземне вторгнення в Іран. Дипломатичне вирішення конфлікту з Тегераном залишається пріоритетом.

  • Водночас, за даними ЗМІ, у США не виключають військовий сценарій. Йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про короткі точкові операції з захопленням стратегічних об'єктів. Наприклад, захоплення острова Харк, через який проходить більшість експорту іранської нафти, встановлення контролю над островами в Ормузькій протоці (зокрема Ларак), щоб впливати на судноплавство і постачання нафти тощо.