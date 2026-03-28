Генерал-лейтенант Леонард Андерсон IV у своєму листі закликав морських піхотинців перевірити спорядження, оцінити власну готовність і впорядкувати особисті справи на випадок можливої мобілізації. Про це пише International Business Times UK.

Чим саме лист від командування обурив резервістів США?

Андерсон наголосив, що масштабна мобілізація "може стати реальністю". Цей лист обурив багатьох військових. Особливо їх зачепила фраза: "Коли надійде наказ, готовність вважатиметься наявною, а не обговорюватиметься". Вона була сприйнята як натяк на те, що резервістів можуть залучити до служби без попереднього попередження.

У Reddit військові та ветерани активно обговорювали лист. Багато хто зізнався, що був заскочений зненацька.

Один із коментарів точно передає загальний настрій:

Що це взагалі таке… я ніколи не був у розгортанні. Це що, підготовка чи просто "йдіть і готуйтеся"? Я взагалі не розумію, що нам надіслало командування.

Більшість користувачів вважають лист надто тривожним і сприймають його як різке попередження про можливе загострення конфлікту з Іраном.

Зауважимо, що резервісти морської піхоти – це військові, які поєднують цивільне життя зі службою, регулярно тренуються і можуть бути призвані під час надзвичайних ситуацій.

Зазвичай першими до бойових дій залучають кадрових військових, а резервістів – коли потрібне підсилення. Контракти зобов'язують їх бути готовими до служби у разі виклику.

Хоча їх можуть відправити на війну, це зазвичай відбувається після розгортання основних сил і за потреби додаткової підтримки. На тлі війни з Іраном такі листи можуть мати вигляд попередження про можливі дії найближчим часом.

Втім, важливо зазначити: подібне повідомлення не означає, що наказ про розгортання вже віддано. Але формулювання про "беззаперечну готовність" все ж викликало занепокоєння серед військових.

Що відомо про можливу наземну операцію США проти Ірану?