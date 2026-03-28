Генерал-лейтенант Леонард Андерсон IV в своем письме призвал морских пехотинцев проверить снаряжение, оценить собственную готовность и упорядочить личные дела на случай возможной мобилизации. Об этом пишет International Business Times UK.

Чем именно письмо от командования возмутило резервистов США?

Андерсон отметил, что масштабная мобилизация "может стать реальностью". Это письмо возмутило многих военных. Особенно их задела фраза: "Когда поступит приказ, готовность будет считаться само собой разумеющейся и не подлежащей обсуждению". Она была воспринята как намек на то, что резервистов могут привлечь к службе без предварительного предупреждения.

В Reddit военные и ветераны активно обсуждали письмо. Многие признались, что были застигнуты врасплох.

Один из комментариев точно передает общее настроение:

Что это вообще такое... я никогда не был в развертывании. Это что, подготовка или просто "идите и готовьтесь"? Я вообще не понимаю, что нам прислало командование.

Большинство пользователей считают письмо слишком тревожным и воспринимают его как резкое предупреждение о возможном обострении конфликта с Ираном.

Заметим, что резервисты морской пехоты – это военные, которые совмещают гражданскую жизнь со службой, регулярно тренируются и могут быть призваны во время чрезвычайных ситуаций.

Обычно первыми к боевым действиям привлекают кадровых военных, а резервистов – когда требуется усиление. Контракты обязывают их быть готовыми к службе в случае вызова.

Хотя их могут отправить на войну, это обычно происходит после развертывания основных сил и при необходимости дополнительной поддержки. На фоне войны с Ираном такие письма могут выглядеть как предупреждение о возможных действиях в ближайшее время.

Впрочем, важно отметить: подобное сообщение не означает, что приказ о развертывании уже отдан. Но формулировка о "безоговорочной готовности" все же вызвала беспокойство среди военных.

Что известно о возможной наземной операции США против Ирана?