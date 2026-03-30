"Режим майже мертвий": Трамп зробив заяву про "зміну влади" в Ірані
- Дональд Трамп заявив, що в Ірані вже фактично відбулася зміна режиму.
- Трамп зазначив, що теперішній режим в Ірані "майже мертвий".
Дональд Трамп заявив, що під час війни в Ірані вже фактично відбулася "зміна режиму", оскільки попереднє керівництво країни було знищене. За його словами, нова влада складається із зовсім інших людей.
Про це повідомляє CNN.
Чому Трамп вважає, що вже відбулася зміна режиму в Ірані?
Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One прокоментував ситуацію в Ірані.
Якщо подивитися на ситуацію, то зміна режиму вже відбулася, адже один режим був розгромлений, знищений, вони всі мертві,
– заявив Трамп.
Президент США додав, що теперішній режим "майже мертвий". За його словами, коли прийде наступна влада, це буде вже зовсім інша група людей. Він також зазначив, що нинішні представники іранської влади нібито поводяться "більш розсудливо", ніж їхні попередники.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
США наростили свою військову присутність на Близькому Сході до понад 50 тисяч військових, перекинувши додаткові сили морської піхоти та десантників. Ці підрозділи можуть бути залучені до ширших операцій в регіоні.
США та Іран просунулися у переговорах щодо припинення бойових дій. Дональд Трамп заявив, що Тегеран погодився на більшість пунктів американського плану. За його словами, йдеться про 15 вимог, переданих через посередників. Хоча Вашингтон планує наполягати ще на кількох умовах.
Трамп заявив, що США прагнуть контролювати іранську нафту та стратегічний експортний хаб – острів Харк. Він визнав, що операція має високі ризики для американських військових. Водночас США встановили дедлайн до 6 квітня для укладення угоди про припинення війни.