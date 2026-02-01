Росія де-факто анексувала Білорусь та використовує її для підготовки до війни з НАТО, – ISW
- Росія де-факто анексувала Білорусь та використовує її територію для підготовки до потенційного протистояння з НАТО.
- Білоруські повітряні кулі незаконно порушували повітряний простір Польщі, що призвело до тимчасових обмежень.
Росія де-факто анексувала Білорусь: тепер Кремль використовує її територію для створення інформаційного й психологічного тиску в межах підготовки до потенційного протистояння з НАТО.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Що відбувається в Білорусі?
В ніч із 30 на 31 січня білоруські повітряні кулі незаконно порушили повітряний простір Польщі – це вже другий такий випадок за останні 72 години.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що польський військовий радар виявив об'єкти, що вночі потрапляли до польського повітряного простору з Білорусі, і що ці об'єкти, найімовірніше, були аеростатами,
– повідомили в ISW.
У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, розташованим уздовж східного кордону Польщі з Білоруссю.
Білоруські аеростати також порушували польський повітряний простір у ніч із 28 на 29 січня та регулярно заходять у повітряний простір Польщі й Литви з жовтня 2025 року.
За словами аналітиків ISW, Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір інших країн в рамках своїх зусиль "нульової фази" – фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією у майбутньому.
Залежність Білорусі від Росії зростає
За даними Служби зовнішньої розвідки, Росія гостро реагує навіть на найменші спроби Білорусі проводити незалежну політику й відновити економічні контакти з Європою.
Водночас економічна співпраця Білорусі та Росії все більше орієнтується на військові потреби Москви. Наразі вже близько 500 білоруських підприємств інтегрували в "оборонку".
Білорусь реалізує проєкт заводу з виготовлення безпілотників, який має випускати до 100 тисяч дронів на рік. Також Мінськ щороку постачає російській армії приблизно 480 тисяч артилерійських снаряів та ракетних боєприпасів.