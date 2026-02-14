Росія тричі атакувала енергетичні об'єкти Азербайджану в Україні, і це не випадковість, – Алієв

Російські війська тричі вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Азербайджану в Україні. Також тричі атакували посольство Азербайджану.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у коментарі "Українській правді" під час Мюнхенської безпекової конференції.

Як Алієв коментує удари Росії?

За його словами, після першого обстрілу азербайджанська сторона ще могла припустити, що це випадковість. Тоді Баку передав російській стороні точні координати всіх своїх дипломатичних установ в Україні – посольства, консульського відділу, культурних центрів та інших об’єктів.

Втім, попри це, відбулися ще дві атаки.

Тож це була свідома атака на дипломатичне представництво Азербайджану,

– наголосив Алієв.

Він додав, що уряд Азербайджану здійснив усі необхідні кроки дипломатичного реагування: зробив спеціальні заяви, поінформував посла та направив офіційну ноту. За словами президента, Баку діє виключно в межах дипломатичних механізмів, оскільки інших інструментів у цій ситуації не має.

Алієв підкреслив, що такі дії Росії в Азербайджані розцінюють як недружній крок.

