Росіяни готують напади в Європі на топ-менеджерів оборонки, які допомагають Україні, – FT

Європейські спецслужби попередили топменеджерів оборонних підприємств про реальну загрозу вбивств з боку російських агентів. Москва розгортає масштабну кампанію диверсій проти заводів, які виготовляють зброю та дрони.

Про це пише Financial Times, посилаючись на дані п'яти європейських розвідувальних служб.

Що відомо про загрозу для керівників оборонних компаній в Європі?

За даними співрозмовників видання, Кремль розпорядився розширити диверсійні та гібридні операції в Європі на тлі війни проти України й економічних труднощів у Росії. Потенційними цілями російських спецслужб стали керівники великих оборонних концернів, а також невеликих компаній, які виробляють дрони та комплектуючі до них.

Загрозу цілеспрямованих насильницьких дій підтвердив очільник Федерального відомства із захисту конституції Німеччини (BfV) Сінан Селен. Виступаючи перед депутатами Бундестагу, він заявив, що Росія планує напади на окремих людей із залученням державних структур або підконтрольних їй виконавців.

За інформацією джерел FT, провідну роль у підготовці таких операцій відіграє російська військова розвідка ГРУ. Її співробітники дедалі активніше співпрацюють із кримінальними угрупованнями та агентурними мережами в різних країнах. При цьому окремі етапи операцій – від стеження за потенційними жертвами до логістики, планування та виконання – доручають різним групам. Раніше російські спецслужби частіше залучали виконавців, яких вербували через інтернет за гроші.

Європейським спецслужбам уже вдалося виявити та запобігти деяким підготовленим нападам. В інших випадках правоохоронці фіксували підозріле стеження за потенційними жертвами поблизу їхніх будинків і робочих місць. На тлі цих загроз німецька контррозвідка посилила взаємодію з оборонними підприємствами та рекомендує керівникам залучати приватну охорону.

Деякі представники галузі розповіли FT, що протягом останніх шести місяців посилили особистий захист за рекомендаціями державних служб безпеки. Додаткові витрати створюють фінансове навантаження, особливо для невеликих компаній і стартапів. За словами одного зі співрозмовників видання, його підприємство навіть перенесло виробничий майданчик у Західній Європі через російські загрози.

Однією з цілей таких операцій розвідники називають психологічний тиск на представників оборонної промисловості. За їхніми оцінками, Кремль прагне змусити компанії сумніватися в доцільності співпраці з Україною, навіть якщо напади не будуть доведені до кінця.

Варто зазначити, що загрози для керівників оборонних підприємств посилилися ще у 2024 році, коли американські та німецькі спецслужби викрили ймовірну російську змову з метою вбивства генерального директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. За даними розвідки, він міг стати мішенню через підтримку постачання озброєння Україні. Нині керівник перебуває під цілодобовою охороною поліції та приватних охоронців.

Як зазначає FT, загроза стосується не лише оборонної промисловості, а й підприємств критичної інфраструктури та енергетичного сектору. Фахівці з безпеки повідомляють про зростання кількості звернень від компаній, які прагнуть захистити своїх працівників від можливих російських операцій.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше намагається вразити цілі, які безпосередньо впливають на лінію фронту. За даними данської розвідки, для виконання брудної роботи російські спецслужби вербують непідготовлених посередників через телеграм та інші соціальні мережі. Виконавцями диверсій можуть стати бездомні або наркозалежні люди, які шукають швидкого заробітку.

Спочатку таким найманцям доручають прості завдання, як-от фотографування об'єктів, а згодом залучають до реальних атак. Західні посадовці серйозно стурбовані цією тенденцією, адже, за даними NYT, будь-яка з таких гібридних операцій може призвести до значних людських жертв.

Раніше ми писали, що Кремль планує залучити агентів ГРУ та ФСБ для атак на логістичні шляхи та вузли зв'язку в Європі. Як попереджало українське ГУР, серед пріоритетних мішеней агресора опинилися приймальні станції супутникового інтернету Starlink та військові бази на території ЄС. Щоб протистояти цим викликам, Євросоюз уже розробляє новий надзвичайний протокол безпеки для координації дій під час подібних інцидентів.