Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные пяти европейских разведывательных служб.

Что известно об угрозе для руководителей оборонных компаний в Европе?

По данным собеседников издания, Кремль распорядился расширить диверсионные и гибридные операции в Европе на фоне войны против Украины и экономических трудностей в России. Потенциальными целями российских спецслужб стали руководители больших оборонных концернов, а также небольших компаний, производящих дроны и комплектующие к ним.

Угрозу целенаправленных насильственных действий подтвердил глава Федерального ведомства по защите конституции Германии (BfV) Синан Селен. Выступая перед депутатами Бундестага, он заявил, что Россия планирует нападения на отдельных людей с привлечением государственных структур или подконтрольных ей исполнителей.

По информации источников FT, ведущую роль в подготовке таких операций играет российская военная разведка ГРУ. Ее сотрудники все активнее сотрудничают с криминальными группировками и агентурными сетями в разных странах. При этом отдельные этапы операций – от слежки за потенциальными жертвами до логистики, планирования и выполнения – поручаются разным группам. Ранее российские спецслужбы чаще привлекали исполнителей, которых вербовали через интернет за деньги.

Европейским спецслужбам уже удалось выявить и предотвратить некоторые подготовленные нападения. В других случаях правоохранители фиксировали подозрительную слежку за потенциальными жертвами вблизи их домов и рабочих мест. На фоне этих угроз немецкая контрразведка усилила взаимодействие с оборонными предприятиями и рекомендует руководителям привлекать частную охрану.

Некоторые представители отрасли рассказали FT, что в течение последних шести месяцев усилили личную охрану в соответствии с рекомендациями государственных служб безопасности. Дополнительные расходы создают финансовую нагрузку, особенно для небольших компаний и стартапов. По словам одного из собеседников издания, его предприятие даже перенесло производственную площадку в Западную Европу из-за российских угроз.

Одной из целей таких операций разведчики называют психологическое давление на представителей оборонной промышленности. По их оценкам, Кремль стремится заставить компании усомниться в целесообразности сотрудничества с Украиной, даже если нападения не будут доведены до конца.

Стоит отметить, что угрозы в адрес руководителей оборонных предприятий усилились еще в 2024 году, когда американские и немецкие спецслужбы раскрыли вероятный российский заговор с целью убийства генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера. По данным разведки, он мог стать мишенью из-за поддержки поставок вооружения в Украину. В настоящее время руководитель находится под круглосуточной охраной полиции и частных охранников.

Как отмечает FT, угроза касается не только оборонной промышленности, но и предприятий критической инфраструктуры и энергетического сектора. Специалисты по безопасности сообщают о росте числа обращений от компаний, стремящихся защитить своих сотрудников от возможных российских операций.

Напомним, Россия все чаще пытается поражать цели, которые напрямую влияют на линию фронта. По данным датской разведки, для выполнения грязной работы российские спецслужбы и вербуют неподготовленных посредников т через Telegram и другие социальные сети. Исполнителями диверсий могут стать бездомные или наркозависимые люди, ищущие быстрый заработок.

Сначала таким наемникам поручают простые задания, такие как фотографирование объектов, а впоследствии привлекают к реальным атакам. Западные чиновники серьезно обеспокоены этой тенденцией, ведь, по данным NYT, любая из таких гибридных операций может привести к значительным человеческим жертвам.

Ранее мы писали, что Кремль планирует задействовать агентов ГРУ и ФСБ для атак на логистические маршруты и узлы связи в Европе. Как предупреждало украинское ГУР, среди приоритетных целей агрессора оказались приемные станции спутникового интернета Starlink и военные базы на территории ЕС. Чтобы противостоять этим вызовам, Евросоюз уже разрабатывает новый чрезвычайный протокол безопасности для координации действий во время подобных инцидентов.