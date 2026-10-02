Як повідомляє Головне управління розвідки, Кремль планує залучити до цих операцій завербованих агентів ГРУ та ФСБ. Їхнім завданням стане підрив військової допомоги Україні та загальне послаблення спроможностей Альянсу.

Що відомо про плани ворога

Диверсанти зосередять свою увагу на логістичних шляхах та вузлах зв'язку, від яких залежить безперебійне постачання озброєння. Серед пріоритетних мішеней агресора опинилися приймальні станції супутникового інтернету Starlink, які розташовані в європейських державах.

Українська розвідка вже офіційно попередила західних партнерів про підготовку цих злочинних акцій.

За даними відомства, Москва робить ставку саме на гібридні методи ведення війни, щоб дестабілізувати ситуацію зсередини.

Нагадаємо, що європейські посадовці вже фіксують зростання небезпеки. Зокрема, розвідка Данії попередила про наміри Росії нарощувати кількість диверсій на залізницях та кібератак найближчими місяцями.

Щоб протистояти цим викликам, Євросоюз розробляє новий надзвичайний протокол безпеки. Цей механізм дозволить країнам блоку краще координувати свої дії під час атак у так званій "сірій зоні", які формально не підпадають під визначення прямого збройного нападу.