Шпигунська гра Росії та Ірану триває: Кремль хоче уникнути 2 негативних сценаріїв

Іран та Росія вимушені бути партнерами, бо ізольовані й тому що Росії через війну потрібно тримати при собі тактичних союзників. Кремлю важливо, аби Іран вважав себе стратегічним партнером Росії, хоча вони не здатні бути один одному такими, бо Москва не може в перспективі повністю довіряти Тегерану і навпаки.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив директор відділу розслідувань The Insider, провідний розслідувач Der Spiegel Христо Грозєв, коментуючи нещодавнє розслідування видання стосовно взаємного шпигунства Росії та Ірану.

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Чого бояться у Кремлі щодо Ірану?

Росія боїться ядернізації Ірану. Грозєв пояснив, що Кремль дуже потрібно, щоб ця країна була слабким союзником, якому потрібно допомагати й витягувати з проблем. З його слів, Росія прагне завжди бути старшим братом. В ту мить, коли Іран стане у військовому плані незалежним, маючи достатньо збагаченого урану для виготовлення власної ядерної зброї, його залежність від Росії почне зменшуватись.

Тоді, зі слів Грозєва, буде другий негативний сценарій для Кремля – паритет взаємних загроз між Іраном та Ізраїлем, і як би це дивно не було, тоді буде більш стабільна ситуація між двома ядерними державами, як це було між СРСР і США.

А Москва хоче, щоб ситуація постійно була нестабільною, щоб можна було її розхитувати й відводити інтерес світу від того, що робить Росія,

– пояснив Грозєв.

Крім того, Москва дуже занепокоєна тим, що в перспективі незалежний у військовому плані Іран може домовитися з Заходом про зняття санкцій з себе, тоді Тегеран повністю припинить співпрацю з Москвою. Є і другий сценарій, який лякає Путіна, в якому сильний Іран може стати серйозним фактором для мусульман в Росії. Тоді ФСБ втратить контроль над цією важливою нацменшиною.

Путін грає у потрійну гру

Якщо аналізувати, хто і кого переграв, то, як зазначив директор відділу розслідувань The Insider, ще рано робити висновки, бо ця гра триває. Іран буде далі пробувати підкупити ядерних вчених з Росії, бо частина з провідних іранських вчених була вбита під час бомбардувань. Тому спроба іранської сторони вербувати російських фахівців зараз посилиться, бо в них є велика потреба.

А от Росія має плани інфільтрувати своїх шпигунів і можливо вбити тих, хто займається розвідкою та вербуванням з боку Ірану на російській території. Грозєв висловив сподівання, що сам факт розкриття цього взаємного шпигунства принесе певний ефект.

"Тим більше, що ми готуємо нове розслідування, яке показує, що Росія грає у потрійну гру, бо вона не лише робить з себе єдиного друга Ірану, а російська розвідка після кожної зустрічі з представниками іранських спецслужб летить на зустріч з представниками ізраїльських", – розповів Грозєв.

Нагадаємо, що видання The Insider днями оприлюднило своє розслідування, в якому зокрема повідомляється про те, що іранські спецслужби проводять активну діяльність в Росії. Вона націлена на те, аби отримати передові зразки озброєнь, аерокосмічних, радіоелектронних і ядерних технологій, а також на вербування агентів серед російських спеціалістів. Видання розповіло також про те, які цілі має російська сторона щодо Ірану.