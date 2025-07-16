Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив директор відділу розслідувань The Insider, провідний розслідувач Der Spiegel Христо Грозєв, коментуючи нещодавнє розслідування видання стосовно взаємного шпигунства Росії та Ірану.

Дивіться також "Вже стає очевидно": удари США по ядерній програмі Ірану викрили дещо про Росію

Чого бояться у Кремлі щодо Ірану?

Росія боїться ядернізації Ірану. Грозєв пояснив, що Кремль дуже потрібно, щоб ця країна була слабким союзником, якому потрібно допомагати й витягувати з проблем. З його слів, Росія прагне завжди бути старшим братом. В ту мить, коли Іран стане у військовому плані незалежним, маючи достатньо збагаченого урану для виготовлення власної ядерної зброї, його залежність від Росії почне зменшуватись.

Тоді, зі слів Грозєва, буде другий негативний сценарій для Кремля – паритет взаємних загроз між Іраном та Ізраїлем, і як би це дивно не було, тоді буде більш стабільна ситуація між двома ядерними державами, як це було між СРСР і США.

А Москва хоче, щоб ситуація постійно була нестабільною, щоб можна було її розхитувати й відводити інтерес світу від того, що робить Росія,

– пояснив Грозєв.

Крім того, Москва дуже занепокоєна тим, що в перспективі незалежний у військовому плані Іран може домовитися з Заходом про зняття санкцій з себе, тоді Тегеран повністю припинить співпрацю з Москвою. Є і другий сценарій, який лякає Путіна, в якому сильний Іран може стати серйозним фактором для мусульман в Росії. Тоді ФСБ втратить контроль над цією важливою нацменшиною.

Путін грає у потрійну гру

Якщо аналізувати, хто і кого переграв, то, як зазначив директор відділу розслідувань The Insider, ще рано робити висновки, бо ця гра триває. Іран буде далі пробувати підкупити ядерних вчених з Росії, бо частина з провідних іранських вчених була вбита під час бомбардувань. Тому спроба іранської сторони вербувати російських фахівців зараз посилиться, бо в них є велика потреба.

А от Росія має плани інфільтрувати своїх шпигунів і можливо вбити тих, хто займається розвідкою та вербуванням з боку Ірану на російській території. Грозєв висловив сподівання, що сам факт розкриття цього взаємного шпигунства принесе певний ефект.

"Тим більше, що ми готуємо нове розслідування, яке показує, що Росія грає у потрійну гру, бо вона не лише робить з себе єдиного друга Ірану, а російська розвідка після кожної зустрічі з представниками іранських спецслужб летить на зустріч з представниками ізраїльських", – розповів Грозєв.

Нагадаємо, що видання The Insider днями оприлюднило своє розслідування, в якому зокрема повідомляється про те, що іранські спецслужби проводять активну діяльність в Росії. Вона націлена на те, аби отримати передові зразки озброєнь, аерокосмічних, радіоелектронних і ядерних технологій, а також на вербування агентів серед російських спеціалістів. Видання розповіло також про те, які цілі має російська сторона щодо Ірану.