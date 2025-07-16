Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал директор отдела расследований The Insider, ведущий расследователь Der Spiegel Христо Грозев, комментируя недавнее расследование издания относительно взаимного шпионажа России и Ирана.

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Чего боятся в Кремле относительно Ирана?

Россия боится ядернизации Ирана. Грозев объяснил, что Кремлю очень нужно, чтобы эта страна была слабым союзником, которому нужно помогать и вытаскивать из проблем. По его словам, Россия стремится всегда быть старшим братом. В тот момент, когда Иран станет в военном плане независимым, имея достаточно обогащенного урана для изготовления собственного ядерного оружия, его зависимость от России начнет уменьшаться.

Тогда, по словам Грозева, будет второй негативный сценарий для Кремля – паритет взаимных угроз между Ираном и Израилем, и как бы это странно не было, тогда будет более стабильная ситуация между двумя ядерными державами, как это было между СССР и США.

А Москва хочет, чтобы ситуация постоянно была нестабильной, чтобы можно было ее расшатывать и отводить интерес мира от того, что делает Россия,

– объяснил Грозев.

Кроме того, Москва очень обеспокоена тем, что в перспективе независимый в военном плане Иран может договориться с Западом о снятии санкций с себя, тогда Тегеран полностью прекратит сотрудничество с Москвой. Есть и второй сценарий, который пугает Путина, в котором сильный Иран может стать серьезным фактором для мусульман в России. Тогда ФСБ потеряет контроль над этим важным нацменьшинством.

Путин играет в тройную игру

Если анализировать, кто и кого переиграл, то, как отметил директор отдела расследований The Insider, еще рано делать выводы, потому что эта игра продолжается. Иран будет дальше пробовать подкупить ядерных ученых из России, потому что часть из ведущих иранских ученых была убита во время бомбардировок. Поэтому попытка иранской стороны вербовать российских специалистов сейчас усилится, ведь в них есть большая потребность.

А вот Россия имеет планы инфильтрировать своих шпионов и возможно убить тех, кто занимается разведкой и вербовкой со стороны Ирана на российской территории. Грозев выразил надежду, что сам факт раскрытия этого взаимного шпионажа принесет определенный эффект.

"Тем более, что мы готовим новое расследование, которое показывает, что Россия играет в тройную игру, потому что она не только делает из себя единственного друга Ирана, а российская разведка после каждой встречи с представителями иранских спецслужб летит на встречу с представителями израильских", – рассказал Грозев.

Напомним, что издание The Insider на днях обнародовало свое расследование, в котором в частности сообщается о том, что иранские спецслужбы проводят активную деятельность в России. Она нацелена на то, чтобы получить передовые образцы вооружений, аэрокосмических, радиоэлектронных и ядерных технологий, а также на вербовку агентов среди российских специалистов. Издание рассказало также о том, какие цели имеет российская сторона в отношении Ирана.