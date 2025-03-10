Трамп здивував реакцією на спільні військові навчання Росії, Ірану та Китаю

Поки Дональд Трамп протягає Росії оливкову гілочку, та проводить спільні навчання із запеклими суперниками США – Пекіном і Тегераном. Втім, здається, президента США це не хвилює.

Поки три найбільші авторитарні країни світу демонструють свою військову потугу, Трамп руйнує альянс із Заходом, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо

У понеділок, 10 березня, військові кораблі Ірану, Китаю та Росії розпочали свої щорічні спільні навчання в Оманській затоці.

Довідка: Навчання під назвою "Пояс безпеки-2025", які проходять поблизу іранського порту Чабахар, є п'ятими спільними військово-морськими маневрами Ірану, Китаю та Росії з 2019 року, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Аналітики вже давно розглядають ці навчання як демонстрацію зростаючого партнерства між трьома авторитарними державами, які прагнуть протистояти впливу США та кинути виклик світовому порядку, очолюваному Заходом.

Однак цього року цей символізм набуває ще більшого значення, оскільки Трамп руйнує трансатлантичний альянс, підтримуючи Росію у протистоянні з Україною і вимагаючи від європейських союзників платити більше за захист з боку США.

На запитання про ці навчання 9 березня в інтерв'ю Fox News Трамп, перебуваючи на на борту літака Air Force One, заявив, що він "зовсім не стурбований" демонстрацією сили трьох противників США.

Ми сильніші за всіх їх разом узяті. Ми маємо більше сили, ніж вони всі разом,

– сказав політик.

Тим часом у Вашингтоні зростає занепокоєння щодо стратегічного партнерства, що формується між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. Американські законодавці назвали цей союз "віссю авторитаризму".

Страх полягає в тому, що спільна ворожість до США все більше спонукає ці країни до співпраці — посилюючи загрозу, яку кожна з них окремо становить для Вашингтона або його союзників, не лише в одному регіоні, а, можливо, одразу в кількох частинах світу.

Зауважимо, що навчання також відбуваються на тлі загострення напруженості між США та Іраном.

Нагадаємо, що днями Трамп написав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду. Хаменеї відмовився від переговорів.