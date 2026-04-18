Може навіть провести мобілізацію: військовий розкрив, як Росія може атакувати Європу цієї весни

Путін може атакувати Європу вже цієї весни, і це не обов’язково відбудеться у вигляді повномасштабного вторгнення. Шведська розвідка попереджає про можливу обмежену операцію і сил на кордонах для цього вистачає.

Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк пояснив 24 Каналу, що росіяни можуть спробувати захопити кілька населених пунктів в країнах Балтії, щоб створити політичний хаос в Європі.

Дивіться також: Росія може цим скористатися: чи почнеться гібридна війна проти НАТО раніше

Чи вже йде гібридна війна Росії проти Європи?

За словами експерта, російську загрозу Європі не можна зводити лише до ракет і танків – Кремль діє комплексно. Паралельно з військовими інструментами Москва давно і системно підживлює праворадикальних популістів, корумпує чиновників і розхитує суспільства зсередини. Ця гібридна війна проти Європи триває ще з радянських часів – просто тепер вона інтенсивніша.

Приклад корупції серед європейських чиновників – політик Герхард Шредер, який після відставки з уряду очолив представництво Газпрому в Німеччині. Паралельно йдуть кібератаки, диверсії, провокації з БпЛА на території НАТО – рівно настільки, щоб Альянс застряг у дискусіях щодо застосування 5-ї статті. Кремль вже в активній фазі – просто ця війна поки не має вигляду традиційних бойових дій,

– сказав Антонюк.

Російські безпілотники регулярно літають у небі країн НАТО. На думку політичного консультанта, ключове питання – чи готове НАТО у відповідь на провокацію перетнути власний кордон і діяти на території країн ОДКБ. Окремою загрозою є Калінінград, де Росія розгорнула радіолокаційну систему, яка здатна створювати перешкоди, зокрема в зонах цивільної авіації.

"Розвідки України та західних партнерів підтверджують, що агресія вже відбувається – це не перспектива, а реальність. І головна мета росіян – не територія, а паралізація Альянсу. Заради цього Росія готова зазнати великих втрат і навіть провести додаткову мобілізацію – небезпека аж ніяк не бутафорна", – наголосив Антонюк.

Зверніть увагу! Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко сказав, що Росія може спробувати випробувати сили НАТО, за сценарієм який не потребує величезних ресурсів, як у війні проти України. Щоб захопити країни Балтії за кримським сценарієм, їм достатньо обмеженого контингенту.

