"Зуби дракона" та протитанкові рови: як Латвія готується до можливого нападу Росії

Національні збройні сили Латвії розпочали облаштування оборонних укріплень уздовж кордону з Росією. Військові встановлюють протитанкові загородження, так звані "зуби дракона" та риють рови.

Про це пише новинний латвійський портал LSM.

Латвія готується до можливого нападу Росії

Повідомляється, що частину земель заздалегідь вилучили для потреб оборони, адже будівництво Балтійської оборонної лінії заплановане прямо вздовж кордону, зокрема на територіях, які раніше перебували у приватній власності.

Загородження встановлюють у три ряди загальною шириною близько 10 метрів, аби ускладнити або зупинити прохід військової техніки через кордон. Вони виконують функцію протитанкового захисту та стримування можливого прориву.

Кожен із "зубів дракона" має вагу приблизно півтори тонни, а відстань між ними зроблена настільки малою, що прохід військової техніки стає неможливим.

У медіа додають, що виробництво та транспортування цих конструкцій стартували ще у 2024 році, а безпосереднє встановлення на державних та муніципальних землях почалося у 2025 році.

Процес експропріації ускладнюється тим, що інфраструктура частково розміщується на приватній власності, але спеціальний закон дозволив значно прискорити будівництво оборонних споруд.

Водночас, пише медіа, за експропріацію ділянок для будівництва інфраструктури передбачена справедлива компенсація для власників, яку встановлюватиме комісія на основі оцінки ліцензованого фахівця.

Така лінія оборони має не лише стримувати потенційного ворога, але й, за необхідності, зупинити та знищити його, поки він ще знаходиться на кордоні.

Якщо щось трапиться, нам потрібно мати можливість знищити їх тут, бо ми бачимо це в Україні - як тільки ми віддаємо землю, повернути її практично неможливо,

– зазначив відповідальний за проєкт "Балтійська лінія оборони" офіцер Андріс Рікстс.

Разом із тим він наголосив, що в сучасній війні важлива не лише оборона від атак безпілотників та ракет, але і контроль над землею.

"Вони не зможуть підкорити нас за допомогою безпілотників. В Україні ми бачимо, що щодня відбуваються сотні атак безпілотників та ракет, але поки земля утримується і ніхто фізично не приходить і не виганяє людей з їхніх домівок, ця земля наша", – додав офіцер.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому також планується будівництво протитанкових ровів.

Зауважимо, що загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 кілометрів. У 2026 році латвійські війська планують побудувати понад 8 кілометрів протимобільної інфраструктури.

Чи існує загроза наступу Росії на країни Балтії?

У Європі все частіше та дедалі серйозніше говорять про імовірність нападу Росії на країни Європи.

Тоді як НАТО найближчим часом планує посилити оборону східного флангу. Країни Альянсу мають на меті створити нову структуру, яка забезпечить оперативне перекидання сил до Латвії та Естонії у разі можливої збройної агресії з боку Росії.

Також у Європі зростає занепокоєння щодо здатності самостійно забезпечувати оборону своїх територій на тлі заяв Дональда Трампа про можливе скорочення американської військової присутності в регіоні. Зокрема, йдеться про виведення близько 5 тисяч військовослужбовців США з Німеччини, що може суттєво послабити безпекові гарантії для європейських країн і залишити їх більш вразливими перед потенційними загрозами.