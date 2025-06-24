Іран незадоволений підтримкою Росії, – ISW

Наразі Росія підтримує Іран лише дипломатичним шляхом. Проте Тегеран очікує, що Володимир Путін зможе зробити більше для країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому Путін не може збільшити допомогу Ірану

Аналітики згадали про зустріч Володимира Путіна та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в Москві. Російський диктатор наголосив, що позиція Росії щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном є "добре відомою" та МЗС Кремля висловило занепокоєння на Раді Безпеки ООН.

Тоді росіяни назвали останні удари Ізраїлю та США по Ірану "невиправданими й неспровокованими" та наголосили, що Росія "робить усе можливе, щоб допомогти іранському народу". За це країні подякував Арагчі та підкреслив, що Іран регулярно консультується з Москвою з питань глобальної безпеки.

Утім, неназвані іранські джерела повідомили Reuters, що Іран незадоволений обсягом російської підтримки й очікує, що Путін зробить більше для протидії Ізраїлю та США,

– написали аналітики.

Одне з джерел повідомило, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї направив Арагчі до Москви з особистим листом до Путіна, в якому просить надати більше допомоги.

Інститут вивчення війни підсумував, що Росія обмежена у своїй здатності напряму підтримувати Іран через війну в Україні. Саме тому Путін обмежиться лише дипломатичними жестами.