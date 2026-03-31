"Будуть відповідні заходи": Пєсков різко пригрозив Європі через українські дрони

Якщо європейські країни надаватимуть Україні свій повітряний простір для здійснення атак безпілотників на Росію, Москва вдасться до "відповідних заходів".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час пресконференції у вівторок, 31 березня, передає російське пропагандистське видання "ТАСС".

Як Росія погрожує Європі?

За словами кремлівського високопосадовця, російські військові наразі аналізують ситуацію з ударами українських військових по російських об'єктах, а також готують відповідні пропозиції та, мовляв, можуть вжити заходів.

Росія зробить висновки, якщо країни ЄС надали свій повітряний простір для ударів українських дронів на північний-захід,

– сказав він.

Раніше, за даними Defence 24, Оперативне командування Збройних сил Польщі спростувало інформацію про те, що польський повітряний простір надають для атаки проти Росії, назвавши натяки на це невиправданими.

Що відомо про порушення простору Європи?