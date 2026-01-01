Росія вступилася за танкер-втікач і офіційно попросила США залишити його у спокої, – NYT

Дональд Трамп запровадив фактичну блокаду танкерів, що транспортують нафту з Венесуели, щоб тиснути на уряд Ніколаса Мадуро. Росія тим часом намагається допомогти Каракасу, скориставшись своїми особливими відносинами з Вашингтоном.

Так, уряд Росії зробив офіційний дипломатичний запит до США із проханням припинити переслідування танкера Bella 1. За цим судном американські військові стежать вже майже два тижні, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Що обере Трамп: інтереси США чи дружбу з Путіним?

Bella 1 прямувала з Ірану до Венесуели для завантаження нафти. У Карибському морі сили США спробували зупинити судно та здійснити обшук. Корабель йшов під фальшивим прапором, а тому, за міжнародним правом, підлягав обшуку та арешту.

Проте екіпаж Bella 1 відмовився підкорятися та попрямував назад в Атлантику.

За цей час судно намагалося отримати захист Росії: екіпаж намалював російський прапор на борту та повідомив Береговій охороні, що вони діють під російською юрисдикцією.

Цікаво, що Bella 1 нещодавно з'явилася в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі на Чорному морі.

Однак адміністрація Трампа продовжує вважати танкер "безпрапорним", бо під час першого підходу до нього Берегової охорони він нібито використовував фальшивий прапор.

Хоча російський захист, швидше за все, не буде юридично дійсним для Bella 1, дипломатичне втручання Росії може ускладнити спроби США захопити танкер.

Суперечка щодо танкера виникла на тлі спроб президента Трампа домовитися про мирну угоду між Росією та Україною.