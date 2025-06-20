Пєсков прокоментував натяк Трампа на ймовірну ліквідацію Алі Хаменеї
- Дональд Трамп натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що він є легкою мішенню.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відреагує негативно на вбивство Хаменеї, попередивши, що це відкриє "скриньку Пандори".
В одному з дописів у власній соцмережі Дональд Трамп заявив, що йому добре відомо, де ховається верховний лідер Ірану. За словами американського президента, Алі Хаменеї є легкою мішенню, але США не збираються його вбивати, "принаймні поки що".
У такий спосіб Трамп не виключив ймовірність вбивства аятоли. У Росії тим часом пригрозили наслідками через можливу ліквідацію Хаменеї, передає 24 Канал.
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Вбивство лідера Ірану "відкриє скриньку Пандори"
У рідкісному інтерв'ю іноземному ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков сказав Sky News, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо аятолу Алі Хаменеї буде вбито. Він наголосив, що зміна режиму в Ірані є "неприйнятною", а вбивство верховного лідера країни "відчинить скриньку Пандори".
Крім того, спікер Путіна зауважив, що повідомлення про можливе застосування США тактичної ядерної зброї проти Ірану є спекуляціями. "Це був би катастрофічний розвиток подій", – додав він.
Ці заяви Пєскова пролунали після того, як Дональд Трамп сказав, що упродовж двох тижнів вирішить, чи приєднаються Сполучені Штати до військової кампанії Ізраїлю проти Тегерана.