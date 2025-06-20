Таким образом Трамп не исключил вероятность убийства аятоллы. В России тем временем пригрозили последствиями из-за возможной ликвидации Хаменеи, передает 24 Канал.

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Убийство лидера Ирана "откроет ящик Пандоры"

В редком интервью иностранному СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Sky News, что Россия отреагирует "крайне негативно", если аятолла Али Хаменеи будет убит. Он подчеркнул, что смена режима в Иране является "неприемлемой", а убийство верховного лидера страны "откроет ящик Пандоры".

Кроме того, спикер Путина отметил, что сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями. "Это было бы катастрофическое развитие событий", – добавил он.

Эти заявления Пескова прозвучали после того, как Дональд Трамп сказал, что в течение двух недель решит, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Израиля против Тегерана.