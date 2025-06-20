У такий спосіб Трамп не виключив ймовірність вбивства аятоли. У Росії тим часом пригрозили наслідками через можливу ліквідацію Хаменеї, передає 24 Канал.

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Вбивство лідера Ірану "відкриє скриньку Пандори"

У рідкісному інтерв'ю іноземному ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков сказав Sky News, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо аятолу Алі Хаменеї буде вбито. Він наголосив, що зміна режиму в Ірані є "неприйнятною", а вбивство верховного лідера країни "відчинить скриньку Пандори".

Крім того, спікер Путіна зауважив, що повідомлення про можливе застосування США тактичної ядерної зброї проти Ірану є спекуляціями. "Це був би катастрофічний розвиток подій", – додав він.

Ці заяви Пєскова пролунали після того, як Дональд Трамп сказав, що упродовж двох тижнів вирішить, чи приєднаються Сполучені Штати до військової кампанії Ізраїлю проти Тегерана.