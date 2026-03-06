У Кремлі знайшли хитрий спосіб, як "легально" вийти з мирних переговорів щодо України, – ISW

Кремлівські чиновники критикують США за військові операції проти Ірану. Москва прагне використати конфлікт на Близькому Сході, щоб покласти відповідальність на США за можливі невдачі у мирних переговорах щодо України.

Так, 5 березня очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та Ізраїль намагаються втягнути країни Перської затоки у конфлікт так само, як Захід нібито втягнув Україну у конфлікт з Росією. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія використовує війну в Ірані проти США та України?

Міністр наголосив, що багато російських політиків, політологів і аналітиків стурбовані тим, що США проводять операції проти країн, з якими ведуть переговори, а також тим, як це впливає на мирні перемовини щодо України.

Довідка: На момент початку операції США проти Ірану між країнами відбувалися переговори щодо ядерного озброєння. Вони не принесли жодного прогресу. Водночас сторони домовилися про нову зустріч на технічному рівні у Відні.

Лавров водночас зазначив, що сам Кремль не спостерігає ознак того, що США ведуть переговори з Росією недобросовісно, уникаючи надмірної критики адміністрації Трампа.

Тим часом інші російські чиновники різко коментують використовують американську операцію проти Ірану, водночас намагаючись дискредитувати переговори, які ведуть США щодо України.

Наприклад, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прямо розкритикував Дональда Трампа за проведення миротворчих ініціатив одночасно з військовими операціями проти Ірану.

Перший заступник голови Комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що операції в Ірані навряд чи повністю зірвуть переговори щодо України, але попередив, що Росія може поставити під сумнів свою довіру до того, що США можуть виступати "неупередженим і чесним" посередником.

Член Комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник закликав Росію збільшити військову підтримку Ірану, оскільки Росія "не може допустити знищення Ірану".

Аналітики ISW зазначають, що Кремль давно затягує мирні переговори в Україні. Росія не зацікавлена у домовленостях, які не відповідають її початковим вимогам. Водночас їй доводиться обережно діяти, щоб уникнути санкцій США або інших тисків, які змусили б вести серйозні переговори.

Кремль також мусить балансувати між двосторонніми відносинами з США та своїми стосунками з союзниками й партнерами, включно з тими, хто є противником США, як Іран.

На думку експертів, Росія може використати прямі критичні заяви про США як "ненадійного" партнера по переговорах, щоб зняти з себе відповідальність у разі майбутньої невдачі перемовин щодо війни в Україні.

