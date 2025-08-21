Росія вимагає від України відмовитися від Донбасу та не розміщувати іноземні війська, – Reuters
- Росія вимагає від України відмовитися від Донбасу, не вступати до НАТО та не розміщувати іноземні війська на своїй території.
- Натомість Кремль нібито готовий відмовитися від невеликих частин Харківщини, Сумщини й Дніпропетровщини, які тимчасово контролює.
Очільник Кремля Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усієї території східного Донбасу, зреклася прагнення вступити до НАТО, зберігала нейтралітет і не допускала розміщення західних військ у країні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Які основні вимоги Кремля?
15 серпня Володимир Путін зустрівся з Дональдом Трампом на Алясці – це був перший російсько-американський саміт за більш ніж чотири роки. За словами джерел, більшу частину трьохгодинних закритих переговорів лідери присвятили обговоренню можливого компромісу щодо України.
Після зустрічі з Трампом Путін висловив сподівання, що саміт "відкриє шлях до миру в Україні", однак жоден із президентів не розкрив деталей переговорів.
Фактично, за словами джерел, Путін пішов на певний компроміс у порівнянні з вимогами червня 2024 року, коли він наполягав, щоб Київ віддав Росії повністю чотири області: Донецьку й Луганську на сході, а також Херсонську й Запорізьку на півдні.
Київ відхилив ці умови, назвавши їх фактичною капітуляцією. У своїй новій пропозиції Володимир Путін дотримується вимоги про повне виведення військ з частин Донбасу, які Україна контролює, повідомляють три джерела. Натомість Москва погоджується заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях,
– йдеться в матеріалі.
За словами джерел, Кремль також готовий відмовитися від невеликих частин Харківщини, Сумщини й Дніпропетровщини, які тимчасово контролює.
Путін також наполягає на старих вимогах: відмова України від членства в НАТО, юридичні гарантії, що Альянс не розширюватиметься далі на схід, обмеження для української армії та заборона на присутність західних військових у країні у форматі миротворчої місії.
Яка позиція України?
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що відмова від міжнародно визнаних територій у рамках домовленостей є неприйнятною. Він підкреслював, що Донбас виконує роль фортеці, яка стримує російський наступ вглиб країни.
Після зустрічі в Білому домі Зеленський заявив, що всі питання щодо територій та інших моментів укладення миру будуть обговорюватися на рівні лідерів країн. За його словами, наразі такі аспекти неможливо узгодити без проведення тристоронньої зустрічі.