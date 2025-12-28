Закликали Київ до "відповідального рішення": росіяни назвали цинічну умову для закінчення війни

Просто перед зустріччю Зеленського і Трампа відбулася розмова американського президента з російським диктатором. Звісно, росіяни виклали свої умови.

Деталі передає 24 Канал.

Чого хочуть росіяни, щоб завершити війну?

Помічник Путіна Ушаков заявив: телефонну розмову ініціював сам Трамп, щоб обговорити врегулювання до зустрічі з українським президентом. Бесіда тривала понад годину.

Тимчасове перемир'я призведе лише до затягування конфлікту в Україні (...) Києву має сенс не зволікаючи ухвалити рішення щодо Донбасу з урахуванням ситуації, яка складається на фронтах,

– заявив Ушаков.

Його слова про "рішення щодо Донбасу" слід розуміти як "здати Донбас Росії без бою". Зрозуміло, що Київ не може погодитися на таку "пропозицію", але не ясно, чи розуміє це Трамп.

Наприклад, у Кремлі заявили: президент США обговорив із Путіним "вражаючі перспективи" економічної співпраці, які відкриються після припинення війни. Але й Україні Трамп пообіцяв економічні вигоди.

"Для остаточного припинення бойових дій від Києва потрібне відповідальне рішення", – цинічно висловився Ушаков.

Що кажуть у Зеленського?

Financial Times писали, ніби український президент був стурбований розмовою Трампа з Путіним. Та джерела "РБК-Україна" спростовують це.

"Загалом було зрозуміло, що вони поговорять з Путіним, і загалом це одне із завдань зараз – з'ясувати повністю, на що готові росіяни та чи не зруйнують вони все досягнуте у дипломатії", – заявили в команді президента України.

На цю мить у роботі є 6 документів між Україною та Америкою. Тому наша делегація сподівається, що вдасться пройтися по них.