Посольство Росії у Сеулі вивісило цинічний банер про війну в Україні: зняти його не можна

Напередодні 4-річниці вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, на будівлі посольства Росії у Сеулі з'явився великий банер із написом російською "Перемога буде за нами". Уряд Південної Кореї попросив прибрати його, однак російська сторона відмовилася.

Вранці 21 лютого банер було добре видно з площі біля Першої методистської церкви Чунгдона. Полотно завдовжки близько 15 метрів виконане на тлі російського триколора. Про це пише The Chosun.

Що відомо про цинічний банер росіян у центрі Сеула?

Гасло "Перемога буде за нами" активно використовувалося в СРСР під час Другої світової війни, а нині застосовується в Росії як символічне виправдання війни проти України.

МЗС Південної Кореї заявило, що Росія, яка порушила Статут ООН, не може відкрито пропагувати свою позицію щодо війни на стінах посольства.

Сеул вимагав росіян прибрати банер, однак примусово зробити цього не може через положення Віденської конвенції про недоторканність дипломатичних представництв.

Торік, 24 лютого, до третьої річниці вторгнення, біля посольства Росії у Сеулі відбувся мітинг з російськими прапорами на підтримку війни. Цього року російське посольство також планує провести подібний захід і вже подало відповідне повідомлення до поліції.

До слова, окрім банера, резонанс викликали слова посла Росії у Південній Кореї Георгія Зінов'єва. Під час брифінгу 11 лютого він заявив, що Росія "не забуде внесок північнокорейських військ" у бойові дії в Курській області. Зінов'єв згадав і за "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", підписаний Росією та КНДР у червні 2024 року, заявивши, що відносини країн вийшли на новий рівень.

Для російського посла в Сеулі публічна подяка КНДР за участь у війні стала безпрецедентною. У Південній Кореї наголошують, що військові КНДР можуть отримати бойовий досвід і сучасні технології, що потенційно становить загрозу для безпеки країни.

