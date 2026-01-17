У Молдові впала чергова російська "Гербера": що розповіла поліція
- У Молдові мисливець виявив безпілотник "Гербера" на березі ставка біля села Нукерень, що за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- Дрон не містив вибухівки.
У Молдові виявили черговий російський безпілотник. Його помітив мисливець.
Небезпечну знахідку знайшли вдень 17 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.
Що відомо про знайдений безпілотник у Молдові?
Мисливець знайшов безпілотник на березі ставка на в'їзді до села Нукерень Теленештського району. Це за 50 кілометрів від кордону з Україною.
Дрон був завдовжки приблизно 2,5 метра.
Територію негайно ізолювали, а на місце прибули вибухотехніки.
Було встановлено, що це модель "Гербера", як і останні виявлені в нашій країні. Він не містить вибухівки та не становить небезпеки для громадян,
– заявили у поліції Молдови.
Довідково. Безпілотник "Гербера" – це російський аналог іранського "Шахеда". Вони можуть не лише уражати цілі, але й слугувати РЕБом та хибною ціллю для ППО.
Де саме впала "Гербера" у Молдові?
Що передувало?
Безпілотник міг потрапити до Молдови під час атаки на Одещину.
Зокрема, у ніч на 17 січня росіяни завдали чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі області. У регіоні було зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Один з останніх подібних випадків у Молдові був наприкінці листопада. Тоді "Гербера" впала на будиночок сторожа саду в населеному пункті Кухурештій-де-Жос. А загалом тоді у повітряному просторі Молдови було 6 дронів.