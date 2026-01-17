У Молдові впала чергова російська "Гербера": що розповіла поліція

У Молдові виявили черговий російський безпілотник. Його помітив мисливець.

Небезпечну знахідку знайшли вдень 17 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.

Що відомо про знайдений безпілотник у Молдові?

Мисливець знайшов безпілотник на березі ставка на в'їзді до села Нукерень Теленештського району. Це за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Дрон був завдовжки приблизно 2,5 метра.

Територію негайно ізолювали, а на місце прибули вибухотехніки.

Було встановлено, що це модель "Гербера", як і останні виявлені в нашій країні. Він не містить вибухівки та не становить небезпеки для громадян,

– заявили у поліції Молдови.

Довідково. Безпілотник "Гербера" – це російський аналог іранського "Шахеда". Вони можуть не лише уражати цілі, але й слугувати РЕБом та хибною ціллю для ППО.

Де саме впала "Гербера" у Молдові?

Що передувало?