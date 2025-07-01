14 липня, 18:22
На Росію чекають велетенські мита, якщо не буде мирної угоди, – Трамп
Дональд Трамп пригрозив Росії величезними тарифами. Таку заяву він зробив 14 липня під час зустрічі з Марком Рютте.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.
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Трамп пригрозив Росії митами
На зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України.
Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%,
– сказав Трамп.
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Він уточнив, що "500% не мають значення після певного моменту, 100% вже достатньо".