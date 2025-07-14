Про це в етері 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що як такий цей наступ ще не починався, бо те, що триває зараз, на його думку – це підготовча операція, розвідка боєм, промацування слабких місць української оборони.

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Яке завдання залишається перед росіянами?

На думку військового експерта, треба посилювати ЗСУ і ставити у стрій силовиків. З його слів, іншого варіанту немає. Він розповів, що росіяни вже підійшли до Костянтинівки, намагаються її оточити, вже практично оточують Мирноград з завданням вийти потім на Родинське. Таким чином вони намагатимуться перерізати ще одну трасу з Добропілля на Покровськ.

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Буде друга хвиля в серпні. Для нас дуже важливо не допустити другої хвилі наступу, треба знищити всі російські НПЗ, всі запаси палива в росіян. Адже наступати без техніки та великої кількості палива неможливо,

– зауважив Світан.

Військовий експерт зазначив, що росіяни вже захопили повністю Луганську область, витиснули ЗСУ з останнього там населеного пункту – Білогорівки. Далі перед ними залишається завдання захопити повністю Донецьку, Запорізьку, Херсонську області.

Світан підсумував, що росіяни будуть надалі намагатися виконати поставлені Кремлем завдання, хоче цього Трамп чи ні, бо Путін вже вклався в це мільйонами доларів. Полковник запасу ЗСУ додав, що низка процесів вже запущена і зупинити їх неможливо.