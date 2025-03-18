Розмова була гарною і продуктивною, – Трамп вперше прокоментував переговори з Путіним

Дональд Трамп та Владімір Путін 18 березня провели телефонну розмову. Вона була "дуже гарною і продуктивною".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у мережі Truth Social.

Дивіться також Переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я: перші заяви та усе, що відомо

Трамп прокоментував переговори з Путіним

Після понад 2-годинної телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним Дональд Трамп зробив заяву. Так, він назвав переговори з очільником Кремля "дуже гарними й продуктивними".

Крім того, президент США наголосив, що під час телефонної розмови домовився з Путіним про негайне припинення вогню.

Домовилися про негайне припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі. Ми працюватимемо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої ​​війни між Росією та Україною,

– наголосив Трамп.

У своєму дописі Трамп вкотре повторив свій наратив, що війна нібито б "ніколи не почалася, якби він був президентом".

Також президент США розповів, що під час розмови з Путіним обговорив багато елементів мирного договору, у тому числі – й факт того, що на фронті гинуть тисячі військових.

"Як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності, і ми, сподіваємось, виконаємо цю роботу заради людства!" – резюмував Трамп, коментуючи переговори з Путіним.

Раніше переговори прокоментували у Кремлі. Там заявили, що Путін підтвердив, що відданий мирному вирішенню конфлікту. Він заявив, що Росія готова спільно зі США ретельно опрацювати можливі шляхи врегулювання. Але це має "враховувати законні безпекові інтереси Росії".