Мирної угоди без Європи не буде: Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію

Європа наголосила, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Паралельно у ЄС закликали посилити тиск на Путіна, щоб досягти реальних результатів мирних переговорів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі із Трампом 3 березня, пише агентство Reuters

Яку позицію ЄС озвучив Мерц?

За словами Мерца, під час зустрічі із Трампом 3 березня він закликав США посилити тиск на Путіна, аби досягнути реальних результатів у питанні завершення війни в Україні.

У розмові із журналістами канцлер вкотре наголосив, що Росія "тягне час" і робить це всупереч намірам американського президента. Крім того, він зауважив, що лише угода, схвалена Європою, може бути стійкою та ефективною для України.

Ми не готові прийняти угоду, яка буде укладена без наших думок,

– сказав він.

Важливо! У 2025 році підтримка Євросоюзу для України стала значно ефективнішою та стійкішою. Саме цього року європейська допомога замінила американську, збільшивши військові постачання на 67%, а фінансові на 59%. До кінця 2025 року країни-партнери акумулювали 3,7 мільярда євро через механізм НАТО PURL й перетворили Європу на пріоритетного постачальника зброї для України.

Що відомо про зустріч Мерца та Трампа?