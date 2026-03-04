Мирної угоди без Європи не буде: Мерц закликав Трампа посилити тиск на Росію
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не готова прийняти угоду щодо України без своєї участі.
- Мерц закликав США посилити тиск на Путіна для досягнення реальних результатів у мирних переговорах.
Європа наголосила, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Паралельно у ЄС закликали посилити тиск на Путіна, щоб досягти реальних результатів мирних переговорів.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі із Трампом 3 березня, пише агентство Reuters
Яку позицію ЄС озвучив Мерц?
За словами Мерца, під час зустрічі із Трампом 3 березня він закликав США посилити тиск на Путіна, аби досягнути реальних результатів у питанні завершення війни в Україні.
У розмові із журналістами канцлер вкотре наголосив, що Росія "тягне час" і робить це всупереч намірам американського президента. Крім того, він зауважив, що лише угода, схвалена Європою, може бути стійкою та ефективною для України.
Ми не готові прийняти угоду, яка буде укладена без наших думок,
– сказав він.
Важливо! У 2025 році підтримка Євросоюзу для України стала значно ефективнішою та стійкішою. Саме цього року європейська допомога замінила американську, збільшивши військові постачання на 67%, а фінансові на 59%. До кінця 2025 року країни-партнери акумулювали 3,7 мільярда євро через механізм НАТО PURL й перетворили Європу на пріоритетного постачальника зброї для України.
Що відомо про зустріч Мерца та Трампа?
Зустріч канцлера Німеччини та американського президента відбулась 3 березня в Овальному кабінеті.
Видання Politico припустило, що Мерц говорив Трампу те, що той хотів би почути про операцію США в Ірані. Таку тактику канцлер обрав, аби президент США був лояльним до ключових питань ЄС. Мовиться про підтримку України, посилення тиску на Росію й тарифну політику Білого дому, після скасування Верховним судом мит Трампа.
Обізнані джерела повідомили, що ще одне питання, яке порушив Мерц, стосується санкцій проти Росії. Канцлер мав закликати Трампа запровадити іще жорсткіші обмеження, аби змусити Путіна припинити війну в Україні.