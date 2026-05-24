Вперше за 4 роки: у Білорусі заявили, що Макрон провів телефонну розмову з Лукашенком

24 травня відбулася телефонна розмова між Еммануелем Макроном та Олександром Лукашенком. Політики обговорили війну в Україні.

Телефонна розмова президентів Білорусі та Франції відбулася сьогодні з ініціативи французької сторони. Про це повідомляють білоруські ЗМІ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Дивіться також Франція готова працювати щодо антибалістики, – Зеленський після розмови з Макроном

Про що могли розмовляти Макрон і Лукашенко?

За даними ЗМІ, глави держав обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС та Францією зокрема.

Розмова тривала трохи більше години. Основними темами були війна в Україні та можливість організації переговорів між Москвою та Києвом у Мінську.

Як пише французьке видання RFI, в оточенні президента Франції у відповідь на запит журналісті підтвердили, що Макрон сьогодні провів телефонні переговори з Лукашенком.

Під час цієї розмови Макрон підкреслив "ризики для Білорусі, пов'язані із залученням до агресивної війни Росії проти України". Також французький лідер закликав білоруського диктатора "вжити необхідних кроків для покращення відносин між Білоруссю та Європою".

Остання публічно відома розмова Лукашенка та Макрона відбулася 26 лютого 2022 року – за два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.