Трамп обговорив з європейськими лідерами свою розмову з Путіним: як відреагували політики

У понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Опісля американський президент обговорив її з європейськими лідерами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Фінляндії Александра Стубба та офісу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Як відреагували політики

Увечері 19 травня лідери Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії, України та президентка Європейської комісії провели "продуктивну" годинну телефонну розмову з Трампом. Американський президент розповів політикам про своє спілкування з Путіним напередодні.

Глава Єврокомісії подякувала Трампу за його "невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні".

Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

За словами фінського президента, вони обговорили поточні переговори, припинення вогню та кроки на шляху до "справедливого і тривалого миру".

Важливо продовжувати тісну координацію між США і Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,

– зазначив Стубб.

В офісі німецького канцлера додали, що партнери домовилися тісно координувати переговорний процес і докласти зусиль до проведення чергової технічної зустрічі. Окрім того, усі сторони підтвердили свою готовність супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню.

Європейські учасники оголосили про посилення санкційного тиску на російську сторону,

– наголосили в Мерца.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що оцінить мирні зусилля Зеленського за кілька тижнів. Американському президентові нібито потрібен час, аби оцінити, чи достатньо Україна прагне миру. "Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу", – зазначив лідер США.