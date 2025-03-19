Ми взагалі не обговорювали припинення допомоги Україні, – Трамп про розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці розмови із главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема він поділився, чи обговорювалося питання зупинку допомоги Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа в інтерв'ю Fox News.

Дивіться також "Росія не готова закінчувати цю війну": головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції

Чи обговорювали Трамп та Путін питання зупинки допомоги Україні

За словами Трампа, питання зупинки допомоги Україні – не фігурувало у розмові із Путіним.

Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги,

– розповів Трамп.

Він також зазначив, що розмова з Путіним тримала майже 2 години та пройшла "чудово".

Інші заяви Трампа щодо розмови з Путіним

За словами Трампа, США та Росія можуть налагодити економічні відносини після завершення війни в Україні. Він також зазначив, що Вашингтон планує розвивати дружні відносини як з Москвою, так і з Пекіном.

Крім того, Трамп зауважив, що Росія володіє ресурсами, які потрібні США, зокрема рідкісноземельні метали.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не спілкувався із Трампом після його розмови із Путіним. Український лідер висловив сподівання, що дзвінок таки відбудеться.