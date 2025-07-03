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Геополітика Америка "Ідея імпонує": Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності"
3 липня, 21:39
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"Ідея імпонує": Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами про "традиційні цінності"

Поліна Буянова
Основні тези
  • Під час телефонної розмови 3 липня Путін запропонував Трампу обмінятися фільмами, які пропагують "традиційні цінності".
  • За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Трамп позитивно відреагував на пропозицію і ця ідея йому імпонує.

Володимир Путін та Дональд Трамп 3 липня провели телефонну розмову. У ході діалогу очільник Кремля запропонував, щоб країни обмінялися фільмами, які пропагують так звані "традиційні цінності".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін та Трамп обміняються фільмами

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що Володимир Путін перед розмовою з Трампом зустрічався з представниками російської бізнес-спільноти. 

Під час розмови прозвучала ідея обміну кінопродукцією, яка була б близькою як до російської сторони, так і до адміністрації Трампа.

За словами помічника президента Росії, глава Білого дому позитивно відреагував на пропозицію і сказав, що "йому ця ідея імпонує".

У ході бесіди з Трампом російський диктатор також привітав його з прийдешнім Днем незалежності США, який відзначатимуть 4 липня. До того ж Путін заявив, що Росія нібито відіграла "не останню роль" у становленні США.

Водночас під час розмови Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. Очільник Кремля у відповідь наголосив на нібито готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною.