Трамп заявив про "великий прогрес" щодо України після розмови з Путіним
- Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо України після телефонної розмови з Владіміром Путіним.
- Трамп зазначив, що на війні в Україні щотижня гинуть 5 000 солдатів, і США готові допомогти врятувати ці "душі".
Нещодавно між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Владіміром Путіним відбулася телефонна розмова. Американський лідер повідомив, що за її підсумками було досягнуто "великого прогресу" щодо України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з лідером ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі.
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Як Трамп прокоментував розмову з Путіним
За словами Трампа, його розмова з Путіним тривала дві з половиною години.
Я думаю, що ми досягли значного прогресу, але це "кривава баня"... Це не наші солдати. Це Україна і це Росія,
– зазначив американський лідер.
Він також знову заявив про те, що на війні в Україні щотижня гинуть 5 000 солдатів. За словами Трампа, якщо Сполучені Штати можуть врятувати ці "душі", вони це зроблять.
"Ви знаєте, ми досить добре це вміємо. Але це погана ситуація. Це дуже погана ситуація", – додав президент США.
До слова, джерела Bloomberg заявляють, що Трамп натякнув союзникам, що вірить у перемогу Росії. Також під час спілкування він нібито повторював окремі кремлівські тези.