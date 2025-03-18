Путін, ймовірно, навмисно змусив чекати Трампа на дзвінок, – Sky News

Сьогодні, 18 березня, російський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однак, вона розпочалася пізніше, ніж було заплановано.

Варто зазначити, що Путін вже не вперше спізнюється на зустрічі з іноземними лідерами та навіть на власні пресконференції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чому Путін змусив Трампа чекати

За даними видання, телефонна розмова між Трампом та Путіним почалася на годину пізніше запланованого часу, а саме о 16:00 за київським часом. Однак, Кремль анонсував початок о 15:00.

Там зазначають, що сьогодні, 18 березня, в очільника Кремля була зустріч з представниками бізнесу. Путін залишив захід лише о 15:52. Ймовірно, саме через це він запізнився на цілу годину.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що Путін змусив чекати спецпосланника США Стіва Віткоффа близько 8 годин через те, що організував термінову зустріч з білоруським президентом Олександром Лукашенком. Однак, пізніше цю інформацію спростували.