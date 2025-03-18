Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу зазначив, що відповідь Кремля на пропозицію США та України щодо безумовного припинення вогню фактично є незгодою на припинення вогню. Тобто росіяни висувають певні передумови для перемир'я бодай на 30 днів.

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"Дональд Трамп опинився в простій ситуації. Якщо Росія відкидає безумовне припинення вогню, у Трампа є дві опції: почати переговори про передумови для припинення вогню або почати тиснути й уживати певних заходів, щоб таки підштовхнути Росію до прийняття безумовного припинення вогню", – сказав Валентин Гладких.

Які вимоги для "тиші" висуває Росія

Він додав, що якщо Трамп піде першим шляхом і почне обговорювати передумови для припинення вогню, те саме доведеться потім обговорювати і з українською стороною. Тому що передумови, які можуть висуватися росіянами, є категорично неприйнятними для України. Навіть ті, що Кремль вимагає впродовж цих 30 днів.

"Україна не повинна проводити мобілізаційні заходи, Україна не повинна отримувати військово-технічну допомогу, щонайменше зброю від США. А Росія в цей час що буде робити? Росія в цей час припинить мобілізаційні заходи? Росія в цей час припинить підготовку своїх бойових частин? Росія в цей час припинить озброєння? Російська військово-промислова галузь припинить у цей час працювати? Відповідь ми знаємо – ні, не припинить", – сказав Валентин Гладких.

Він зауважив, що якщо Росія не припинить усіх цих дій, то чому Україна має приставати на умови, які у рази погіршать її становище.

Реакція від Білого дому

Політолог також додав, що росіяни будуть висувати передумови для припинення вогню, але Трамп повинен усвідомити, що будь-яке висування передумов з боку Росії щодо припинення вогню – це фактичне відкидання пропозиції Трампа та української сторони.

Це своєю чергою, має викликати певну реакцію з боку США. Вони повинні вжити заходів, щоб змусити Росію зробити такий крок. Чи готові до цього Сполучені Штати Америки, зокрема Трамп? Які це можуть бути кроки? Ну, це ми вже побачимо,

– сказав політолог.

Він додав, що в односторонньому порядку росіяни не зможуть нав'язати жодних передумов, які є неприйнятними для України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп та Владімір Путін почали телефонну розмову. Переговори почалися о 16:00 за київським часом.