Трамп та Путін обговорюють зокрема Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Рубіо та Венс присутні на переговорах Трампа і Путіна

Як повідомляє CNN, віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо прибули до Білого дому до початку переговорів Трампа з Путіним.

Дзвінок почався близькл 17:00 за київським часом.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив позитивні очікування щодо переговорів Трампа та Путіна. Він зазначив, що американський президент добре знайомий з Путіним та знає його.

Заступник прессекретаря Білого дому Харрісон Філдс заявив, що на його думку, Путін поважає Трампа, тому що "розуміє, з ким має справу". Між лідером США і російським диктатором "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".

Заступник прессекретаря Білого дому зазначив, що Путін "усвідомив", що він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із його попередниками, зокрема Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.