Я бачив цікавий обмін думками з Путіним, він хоче успіху для України, хоч це і дивно, – Трамп

Президент США Дональд Трамп висловився про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що вдалося обговорити багато пунктів та "дуже зблизитися".

Про це американський лідер сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про розмову з Путіним?

Трамп заявив, що Росія намагається захопити ще більше українських територій, тому з мирною угодою потрібно квапитися. Щодо вільної економічної зони на Донбасі, то він зазначив, що це питання не розв’язали, але наблизились до вирішення і "все рухається в потрібному напрямку".

Питання ЗАЕС також обговорювалося довго. За словами президента США, Путін хоче бачити її введення в експлуатацію, і наразі великий поступ диктатора в тому, що він не бомбить станцію.

Водночас Путін не погоджується на припинення вогню для проведення референдуму і Трамп зазначив, що нібито розуміє його. Попри всі воєнні злочини Кремля, американський лідер переконаний, що Росія таки прагне миру і хоче завершити війну.

Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно. Але Путін був дуже щедрим та щирим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, у продажу енергоресурсів за низьку ціну,

– сказав Трамп.

Він додав, що бачив під час розмови дуже цікавий обмін думками з Путіним і зрозумів, що очільник Кремля прагне тристоронньої зустрічі. Окрім цього, президент США вважає, що Вашингтону потрібно співпрацювати з Росією. За його словами, торгівля з Москвою може бути доволі успішною, адже країна-агресорка багата на мінерали.

Тоді як Володимир Зеленський зауважив, що Україна та Росія мають різні позиції щодо демілітаризованої зони. Він наголосив, що треба поважати територіальну цілісність, закон та український народ.

За словами президента, для реалізації мирного плану можуть організувати референдум. У ньому зможуть брати участь українці на території України, а для участі українців за кордоном потрібно створити відповідну інфраструктуру в Європі. Зеленський зазначив, що питання територій лишається дуже складним.

Що у Росії кажуть про розмову Путіна і Трампа?

Президент США Дональд Трамп 28 грудня провів розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала годину та 15 хвилин.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін і Трамп нібито дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що тимчасове перемир'я призведе лише до затягування війни в Україні. Окрім цього, президент США визнав, що ця ситуація виявилася для нього найважчою, порівняно з іншими війнами.

Путін погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання війни в рамках робочих груп, що наразі створюються. Він зазначив, що про параметри робочих груп щодо України стане відомо на початку січня.

Також диктатор закликав Київ "не зволікаючи" прийняти рішення щодо Донбасу з урахуванням ситуації, що складається на фронті. Наостанок сторони обмінялися новорічними привітаннями та побажали щастя народам Росії та США.