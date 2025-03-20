Трамп розповів про свої враження від дзвінків до Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови із Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, це були "дві дуже хороші розмови".

Трамп заявив, що прагне "зупинити кровопролиття". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Breitbart News.

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Що сказав Трамп про розмови із президентами України та Росії

Дональд Трамп заявив, що має на меті "об'єднати ці дві країни" – Росію та Україну.

"Потім ми працюємо над припиненням вогню і врешті-решт ми перестаємо втрачати 2000 людей на тиждень. 2000 людей на тиждень або більше гинуть у цій війні, і я хочу це зупинити", – заявив він в інтерв'ю.

А також додав, що хоче зупинити великі виплати на військову допомогу, а ще – щоб Європа платила так, як це робили США.

На думку Трампа, що цього можна було б досягти за часів Байдена. Він вкотре заявив, що його попередник був "вкрай некомпетентним президентом".

У нас було два дуже хороші телефонні дзвінки, і я вірю, що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається,

– додав Трамп, коментуючи розмови із Путіним та Зеленським.

Також Білий дім прозвітував, що Росія та США "висловили зацікавленість у зміцненні економічних зв'язків".

"Ми маємо мати справу з Росією. У них найбільший шматок землі, на сьогодні більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете літати через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля. Тепер ми укладаємо угоду з Україною щодо рідкоземів, тож принаймні ми можемо сказати, що ми повернули наші гроші і можемо щось зробити. Ми отримуємо 350 мільярдів доларів. Байден роздав гроші, ніби він був просто дурнем", – сказав Трамп.