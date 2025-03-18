Це може бути "перемогою" для них обох, – Sky News про розмову Трампа і Путіна

Спілкування Трампа та Путіна 18 березня стане головним предметом обговорення на найближчі дні. Його вже аналізують у ЗМІ, припускаючи, як сторони подадуть цей телефонний дзвінок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп пересунув стрілки годинника ближче до миру

Саме так вважають у Sky News.

Що стосується президента Трампа, то він може і буде стверджувати, що домігся поетапного припинення вогню – припинення вогню в повітрі та на морі. Він буде справедливо стверджувати, що пересунув стрілку годинника ближче до миру (принаймні в короткостроковій перспективі) в цьому тривалому конфлікті,

– сказано там.

Своєю чергою Путін теж може подати себе миротворцем. Адже він погодився на часткове припинення вогню, пообіцявши, що не буде обстрілювати українські енергооб'єкти та інфраструктуру. І бундючно заявив, що вже віддав відповідний наказ своїй армії.

Зверніть увагу! Згоду віддати Україні тяжкопоранених бійців Путін назвав жестом доброї волі. Імовірно, для того, щоб перебити асоціації зі Зміїним, звідки окупанти вийшли саме з таким формулюванням.

Проте диктатор ані слова не сказав про те, що не буде бити по українських військових чи цивільних. І майже одразу після публікації змісту розмови Трампа та Путіна пролунали вибухи на Запоріжжі, Київщині, у Києві та в Сумах. Українські монітори вже іронічно охрестили "Шахеди" голубами миру.

"Він хоче продовжувати наземну війну, бо вважає, що має перевагу і може продовжувати конфлікт на полі бою, щоб просунути лінію фронту якомога далі на захід. Це війна за територію – і Росія хоче контролювати якомога більше землі, перш ніж підпише план повного припинення вогню", – пояснили журналісти.

Таким чином, результат цієї телефонної розмови дозволить обом сторонам заявити про перемогу.