Є лише один вихід: чого обов'язково мусить досягти Трамп у розмові з Путіним

У США повідомили, що першим пунктом їхнього плану щодо України є повне припинення вогню. Ймовірно, саме про це говоритиме Дональд Трамп з Владіміром Путіним.

Можливо, під час телефонної розмови президенти домовляться про особисту зустріч. Але, як розповів 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, ключова мета Трампа полягає в іншому.

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Чого мусить досягти Трамп

"В американського президента немає іншого виходу, ніж вийти на широкий загал з новиною про те, що з наступного дня припиняються всі бойові дії на російсько-українському фронті. А далі мають початися переговори", – сказав Олег Рибачук.

Якщо Трамп не зможе про це стверджувати, якщо йому не вдасться переконати Путіна зупинити агресію, то результату не буде. Адже саме припинення вогню є для президента США головною ціллю розмови. Навіть якщо вдасться домовитися про особисту зустріч, це все одно не є тим, з чим можна виступити перед американцями, європейцями та Україною.

Якщо не буде домовлено про припинення вогню, то більше нема чого сказати. Далі ми вже все чули та бачили. Тож проблема в тому, що Трамп проситиме Росію, звернеться до Путіна з проханням, а саме це якраз не має для очільника Кремля ніякого значення,

– додав Олег Рибачук.

Путіна не можна просити. Його можна тільки змушувати дуже болючими для нього діями, а це точно не телефонна розмова.

Чи вимагатиме Путін зняття санкцій

Для російського диктатора ця тема справді болюча, але він розуміє, що про санкції треба говорити не з Трампом, а з Європою. Європейські лідери не готові до зняття обмежень. Ба більше, вони хочуть ухвалити новий санкційний пакет.

Європейці дуже добре пам'ятають, про що домовлялися ще з попередньою американською адміністрацією. Мовилось про те, що говорити про скасування санкцій можна не після того, як закінчаться бойові дії, а після того, як Росія виплатить всі репарації за колосальну шкоду, яку завдала Україні.

Звісно, Трамп може одноосібно зняти певні обмеження. Але для Росії це мало що змінить, бо насамперед їй важливий великий європейський ринок. Саме його втрату вона відчуває дуже гостро.

Зауважимо, телефонна розмова Путіна й Трампа мала початися о 17 годині 19 травня. Перед тим у Білому домі повідомили, що Трамп розчарований, бо переговори зайшли у глухий кут. Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що під час спілкування Путіну можуть запропонувати "економічні вигоди", якщо він погодиться на припинення вогню.