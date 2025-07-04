Дуже розчарований, – Трамп про розмову з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп висловився про свою нещодавню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що він "дуже розчарований" розмовою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа у відповідь на запитання журналістів.

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Розмова Трампа і Путіна

Трамп заявив, що розчарований телефонною розмовою з Путіним і визнав, що той не хоче зупиняти війну.

Я дуже розчарований розмовою, яку я мав сьогодні з Путіним… Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано,

– сказав президент США.

Крім цього, під час спілкування з представниками медіа він підтвердив намір провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 4 липня.

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Нагадаємо, в четвер, 3 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Вона тривала близько години.

Американський лідер заявив, що залишився незадоволений телефонною розмовою з Путіним. За словами американського президента, бесіда не принесла жодного прогресу