Завжди був відкритий, – у Держдепі своєрідно пояснили, чому Трамп анонсував атаку Росії
- Путін заявив Трампу, що Росія відреагує на напад на аеродроми, а Трамп оприлюднив цю загрозу, бо "завжди був відкритим".
- Теммі Брюс зазначила, що Трамп вважає, що управління країною належить кожному американцю, і продовжує працювати над досягненням миру.
- Брюс додала, що розмова між Трампом і Путіним стосувалася багатьох питань, включаючи можливості миру чи припинення вогню в Україні.
Під час розмови з Дональдом Трампом Путін заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Президент США ретранслював цю погрозу, бо "завжди був відкритим".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News.
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Чому Трамп написав про удар у відповідь від Росії
Так, у Теммі Брюс запитали, що спонукало президента Трампа відсторонено анонсувати наступний удар Росії по Україні, як відповідь на операцію СБУ "Павутина".
У відповідь речниця Держдепу заявила, що Дональд Трамп "завжди був відкритим" і, мовляв, той вважає, що управління країною належить кожному американцю.
За словами Брюс, це питання "екзистенційного рівня" і "щось дуже публічне". Вона нагадала, що кілька тижнів тому, Трамп висловив свою думку про Путіна, сказавши, що не розуміє, що з ним сталося, і був розлючений тим, що Росія запускає ракети по Україні, вбиваючи цивільним.
Брюс додала, що у телефонній розмові Дональда Трампа порушувалося багато питань.
Мене там не було, тому не буду її оцінювати, але мушу сказати – це, мабуть, найменш оптимістичне, що я чула від нього стосовно можливостей, які можна досягти в телефонній розмові, і стосовно миру чи припинення вогню в Україні. Але це – частина переговорів між людьми, які можуть змінити ситуацію,
– вказала вона.
Як зауважила посадовиця, Трамп добре знає Путіна – з часом він чітко сформулював свою думку про нього. Теммі Брюс додала, що президент США продовжує робити все, щоб досягти миру – і саме такою є його рамка мислення