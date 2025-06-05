Завжди був відкритий, – у Держдепі своєрідно пояснили, чому Трамп анонсував атаку Росії

Під час розмови з Дональдом Трампом Путін заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Президент США ретранслював цю погрозу, бо "завжди був відкритим".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News.

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Чому Трамп написав про удар у відповідь від Росії

Так, у Теммі Брюс запитали, що спонукало президента Трампа відсторонено анонсувати наступний удар Росії по Україні, як відповідь на операцію СБУ "Павутина".

У відповідь речниця Держдепу заявила, що Дональд Трамп "завжди був відкритим" і, мовляв, той вважає, що управління країною належить кожному американцю.

За словами Брюс, це питання "екзистенційного рівня" і "щось дуже публічне". Вона нагадала, що кілька тижнів тому, Трамп висловив свою думку про Путіна, сказавши, що не розуміє, що з ним сталося, і був розлючений тим, що Росія запускає ракети по Україні, вбиваючи цивільним.

Брюс додала, що у телефонній розмові Дональда Трампа порушувалося багато питань.

Мене там не було, тому не буду її оцінювати, але мушу сказати – це, мабуть, найменш оптимістичне, що я чула від нього стосовно можливостей, які можна досягти в телефонній розмові, і стосовно миру чи припинення вогню в Україні. Але це – частина переговорів між людьми, які можуть змінити ситуацію,

– вказала вона.

Як зауважила посадовиця, Трамп добре знає Путіна – з часом він чітко сформулював свою думку про нього. Теммі Брюс додала, що президент США продовжує робити все, щоб досягти миру – і саме такою є його рамка мислення