Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо розмова з Путіним не буде "успішною", – Білий дім

Лідер США Трамп готовий до запровадження санкцій проти Росії, якщо його розмова з главою Кремля Путіним не буде "успішною".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

Дивіться також У Кремлі підтвердили телефонну розмову Путіна та Трампа 18 березня

Трамп готовий до санкцій проти Росії

Левітт заявила, що Україна і Росія "ніколи не були ближчими до мирної угоди, ніж зараз".

"Президент (Трамп – 24 Канал) сповнений рішучості добитися цього", – заявила Левітт.

Також під час брифінгу журналісти запитали в прессекретаря, чи буде Трамп розглядати можливість введення санкцій проти Росії, якщо його телефонний дзвінок з Путіним не пройде успішно.

Так, вона запевнила, що Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо розмова з Путіним щодо України не виправдає його очікувань.

Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно,

– відповіла Левітт.

Додамо, що говорячи про майбутню розмову політиків Левітт під час брифінгу заявила, що США перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні.

Вона також зазначила, що під час телефонної розмови президента США Трампа та російського диктатора Путіна вони обговорять долю ЗАЕС.